Türkiye: NATO askerleri güvende

İskenderun’da Alman askerlere çuval geçirilmek istenmesini kınayan Ankara, önlemlerin artırıldığını açıkladı.

İskenderun’da protestocu bir grubun Alman askerlerin başlarına çuval geçirmek istemesi, Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22 Ocak Salı günü meydana gelen saldırı teşebbüssünün kabul edilemez olduğu ve Türkiye tarafından da kınandığı belirtilirken, bu olayın benzerlerinin tekerrürünü önleyecek gerekli her türlü güvenlik tedbirinin alındığı vurgulandı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alana habere göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin müttefiki olan Almanya, Hollanda ve ABD'nin Patriot sistemlerini Türkiye'nin talebine binaen ve “takdirle karşılanan NATO dayanışması temelinde” gönüllü olarak gönderdikleri anımsatılarak şöyle denildi:

“Hava savunma sistemlerimizi takviye amacıyla ülkemizde bulunan konuk Müttefik askerlere gerekli misafirperverliğin gösterileceğine inanıyoruz. Bu olayın benzerlerinin tekerrürünü önleyecek gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmıştır.”

Berlin şaşırmıştı

Patriot bataryalarının konuşlandırılması için İskenderun'da bulunan Alman askerlerinin çarşı merkezinde dolaştıkları sırada protestocu bir grup tarafından tartaklanmaları ve başlarına çuval geçirilmek istenmesi Berlin'de şaşkınlık yaratmıştı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Stefan Paris, sorular üzerine yaptığı açıklamada, “Türkiye'den, burada görev yapan askerlerimizin güvenliğini temin etmesini bekliyoruz” açıklaması yapmıştı.

Alman askerlerinin Türkiye tarafından davet edildiğini, misafir olduklarını kaydeden sözcü, Türk makamlarının gelecekte benzer olayların yaşanmamasını temin edeceklerine inandıklarını vurgulamıştı. “Türkiye'de ifade özgürlüğüne tümüyle saygı duyuyoruz” diyen Savunma Bakanlığı sözcüsü Paris, “Ancak ifade özgürlüğünün şiddete dönüşmesi kabul edilemez, bu hiçbir şekilde haklı gösterilemez” şeklinde konuşmuştu.