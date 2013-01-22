Hatay'da Alman 'Patriot'çulara çuval geçirdiler!



Hatay'ın İskenderun ilçesinde Patriot hava savunma sistemini protesto eden bir grup bir grup, sivil kıyafetleriyle çarşı izninde olan iki Alman askerinin kafasına çuval geçirmeye çalıştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grubun, Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili NATO askeri olduğu belirtilen 2 sivilin başına çuval geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Gruba müdahale eden polis, TGB Genel Başkanı İlker Yücel'in de aralarında bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, izinli olarak limandan çıkan ve sivil kıyafetle kent merkezinde alışveriş yapmak isteyen 2 NATO askeri, Şehit Pamir Caddesinde TGB Genel Başkanı İlker Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grupla karşılaştı.

Yücel ve TGB üyeleri, ellerindeki çuvalları askerlerin başına geçirmeye çalıştı.

Çevredekilerin de yardımıyla askerlerin TGB üyelerinin ellerinden kaçarak kurtulmayı başardıkları öğrenildi.

26 kişi gözaltında

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, TGB Genel Başkan Yücel'in de aralarında bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet ekipleri, görüntü almaya çalışan gazetecilere de müdahale etti.

CHP de protesto etmişti

İskenderun ilçesinde dün de aralarında CHP Hatay Milletvekilleri Refik Eryılmaz ve Mevlüt Dudu ile Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel'in de bulunduğu bir grup, Türkiye'ye patriot hava savunma sistemlerinin kurulmasını ve NATO'yu protesto etmişti.