Türkiye müze fakiri

Tarihinde üç imparatorluk görmüş medeniyetler beşiği Türkiye’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kişi ve kurumlara ait toplam 295 müze bulunuyor. Turizmde Türkiye’nin en önemli rakiplerinden İtalya’da 3.790, İspanya’da 1.343, Fransa’da ise 1.207 müze faaliyet gösteriyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) 20 ülkeye ait müzecilik verilerini kapsayan araştırmasından derlenen bilgilere göre, tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, üç imparatorluk gören Türkiye, bu zenginliğini yansıtacak müzelere sahip değil.



Araştırmaya göre, Türkiye toplam 295 müzeyle, 20 ülkenin müze sayısı sıralamasında 15. sırada yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 185 müzenin bulunduğu Türkiye’de, özel şirket, şahıs, vakıf ve benzeri kuruluşların mülkiyetindeki 110 müzeyle birlikte toplam 295 müze bulunuyor.



ABD, 17.500 müzeyle listenin ilk sırasında yer alırken, Almanya 6.501 müzeyle ikinci sırada, turizmde Türkiye’nin en güçlü rakiplerinden İtalya 3.790 müze ile üçüncü sırada bulunuyor. Bunu sırasıyla, 2.400 müzeyle Avusturya, 2000 müzeyle Brezilya, 1.850 müzeyle İngiltere, 1.343 müzeyle İspanya ve 1.207 müzeyle ile Fransa izliyor.



Türkiye, 258 müzesi olan Danimarka, 252 ile Slovenya, 238 ile İsveç, 219 ile Hırvatistan’ı geride bırakıyor. Yunanistan ise 154 müzesiyle 20 ülkenin yer aldığı listede son sırada bulunuyor.







