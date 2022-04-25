Türkiye, mutlulukta dibe vurdu: 10 yıl önce 100 kişiden 89'u mutluyken, şimdi 42'ye düştü!

Ipsos araştırmasına göre; Türkiye'de 10 yıl önce her 100 kişiden 89'u mutlu olduğunu söylerken, bu sayı şimdi 42'ye düştü.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; Global araştırma şirketi Ipsos'un 14 Nisan'da açıkladığı Mutluluk Araştırması'na göre Türkiye'de bugün mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 42 oldu. Bu oranla Türkiye araştırmanın kapsadığı 30 ülke arasında en son sırada yer aldı.

Araştırmada son 10 yılın verilerine de yer verildi. Araştırmaya göre 2011 yılında Türkiye, yüzde 89 ile 30 ülke içinde vatandaşlarının mutlu olduğunu en fazla söylediği ülke konumunda yer aldı.

2012 araştırmasında Türkiye'deki mutlu kişilerin oranı yüzde 83'e indi. 2017'de daha keskin bir düşüşle yüzde 58'e, 2019'da ise yüzde 53'e gerileyen "mutluyum" diyenlerin oranı son olarak dibi görerek yüzde 42'ye kadar düştü.