Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren: Sektörümüz için girdi fiyatlarında sağlanacak istikrar büyük önem arz etmektedir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, “Türkiye ekonomisinin bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 büyümesi sevindiricidir. 2020 yılı ikinci çeyreğinin baz etkisi ile çarpıcı bir seviyede gerçekleşen büyümenin, sürdürülebilir olması için çalışmalıyız. Ekonomideki yüksek büyümeye karşın, inşaat sektörünün büyümesinin sınırlı kalması sıkıntılarımız olduğuna işaret etmektedir. Pandeminin olumsuz etkilerini asgariye indirmeye çalışırken, sektörümüz için de girdi fiyatlarında sağlanacak istikrar büyük önem arz etmektedir” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada geçen yılın son çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 12.5 daraldığını hatırlatan TMB Başkanı Erdal Eren, Şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisinin bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 büyümesi sevindiricidir. 2020 yılı ikinci çeyreğinin baz etkisi ile çarpıcı bir seviyede gerçekleşen büyümenin, esasen sürdürülebilir olması çok önemlidir. Yine de mevcut rakamlar iş dünyamızın pandemi şartları altında büyük bir çaba içerisinde olduğunu göstermektedir.

İnşaat sektörümüz ise bu yıl sırasıyla yüzde 2.8 ve 3.1’lik büyüme kaydetmiştir. Ekonomideki yüksek büyümeye karşın, inşaat sektörünün büyümesinin sınırlı kalması birtakım sıkıntıların olduğuna işaret etmektedir. Pandeminin olumsuz etkilerini asgariye indirmeye çalışırken, sektörümüz için de özellikle girdi fiyatlarında sağlanacak istikrar büyük önem arz etmektedir. Ekonominin lokomotifi sektörümüz için kritik öneme sahip girdi maliyetlerindeki artışlar çözüm gerektirmektedir. Özellikle devam etmekte olan kamu projelerinin gecikmeden tamamlanabilmeleri için firmalara fiyat farkı ödemesi veya şarta bağlı olmayan tasfiye hakkının tanınması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi hayati hale gelmiştir. Bu konuda atılacak adımlarla inşaat sektörünün ve ekonomimizin büyümesi de istikrar kazanacaktır.”