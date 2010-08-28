T24 - Avrupa'nın en önemli müzik organizasyonu olan MTV, Türkiye’nin Avrupa Müzik Ödülleri’nden çıkarılmasına karar verdi.





Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'nun "Türkiye MTV'den atıldı" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2010) yazısı şöyle:







Akacak kan damarda, çıkacak haber akılda durmaz.



MTV’nin sitesine hiç girmem, dün gireceğim tuttu, bu haberin çıkacağı varmış demek ki...



Sitede dolaşırken bir de ne göreyim, “Türkiye’deki tüm MTV dostlarına” diye Türkçe bir başlık.



Son derece düzgün bir Türkçe’yle mealen şöyle deniyor;



“A dostlar biz MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) hazırlıklarına başladık ama siz bu yıl izleyemeyeceksiniz.



Ne internet üzerinden ne de televizyondan ödül görüntülerini sizinle paylaşacağız.



Çünkü Türkiye’de bizim temsilcimiz olan MCD firmasıyla anlaşmazlığımız var...”



Anlayacağınız son iki yıldır bu yarışmada Emre Aydın ve Manga’yla Avrupa’nın En Iyi Sanatçısı ödülünü alan Türkiye, MTV’den şutlandı.



Oysa MCD’nin sahibi Esra Oflaz’ın en büyük hayallerinden biri bu yarışmayı Istanbul’da yapmaktı.



MTV ve MCD arasında temsilcilik süresi üzerine yaşanan ve şu an mahkemelik olan tartışma önce MTV’nin Digiturk’ten, sonra da Türkiye’nin Avrupa Müzik Ödülleri’nden atılmasına kadar vardı.



Durum siteden Türkçe açıklama yapmaya kadar geldiyse MTV er geç Türkiye’de başka bir partnerle yola devam etmeyi kafasına koymuş demektir...