T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türkiye MTV'den atıldı

Avrupa'nın en önemli müzik organizasyonu olan MTV, Türkiye’nin Avrupa Müzik Ödülleri’nden çıkarılmasına karar verdi.

28 Ağustos 2010 03:00

T24 - Avrupa'nın en önemli müzik organizasyonu olan MTV, Türkiye’nin Avrupa Müzik Ödülleri’nden çıkarılmasına karar verdi.


Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'nun "Türkiye MTV'den atıldı" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2010) yazısı şöyle:



Akacak kan damarda, çıkacak haber akılda durmaz.


MTV’nin sitesine hiç girmem, dün gireceğim tuttu, bu haberin çıkacağı varmış demek ki...


Sitede dolaşırken bir de ne göreyim, “Türkiye’deki tüm MTV dostlarına” diye Türkçe bir başlık.


Son derece düzgün bir Türkçe’yle mealen şöyle deniyor;


“A dostlar biz MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) hazırlıklarına başladık ama siz bu yıl izleyemeyeceksiniz.


Ne internet üzerinden ne de televizyondan ödül görüntülerini sizinle paylaşacağız.


Çünkü Türkiye’de bizim temsilcimiz olan MCD firmasıyla anlaşmazlığımız var...”


Anlayacağınız son iki yıldır bu yarışmada Emre Aydın ve Manga’yla Avrupa’nın En Iyi Sanatçısı ödülünü alan Türkiye, MTV’den şutlandı.


Oysa MCD’nin sahibi Esra Oflaz’ın en büyük hayallerinden biri bu yarışmayı Istanbul’da yapmaktı.


MTV ve MCD arasında temsilcilik süresi üzerine yaşanan ve şu an mahkemelik olan tartışma önce MTV’nin Digiturk’ten, sonra da Türkiye’nin Avrupa Müzik Ödülleri’nden atılmasına kadar vardı.


Durum siteden Türkçe açıklama yapmaya kadar geldiyse MTV er geç Türkiye’de başka bir partnerle yola devam etmeyi kafasına koymuş demektir...



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24