Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2'nci ayağı tamamlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



TÜRKİYE Motorkros Şampiyonası\'nın 2\'nci ayağı Afyonkarahisar\'da yapıldı. Etapta 8 ayrı kategoride 64 sporcu yarıştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonanın 2\'nci ayak yarışları Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi\'nde yapıldı. İki gün süren yarışlar renkli görüntülere sahne olurken, sporcular dereceye girmek için birbirleriyle yarıştı. Şampiyonayı Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve yarışmaya katılan sporcularla çok sayıda vatandaş takip etti.

8 AYRI KATEGORİDE YARIŞTILAR

Yarışlar MX, MX1, MX2, MX2 junior, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteran olmak üzere 8 ayrı kategoride yapıldı. 7\'den 77\'ye her yaştan insanın büyük ilgi duyduğu şampiyonanın 2\'nci ayağında sporcular motorlarıyla yaptıkları hareketlerle de büyük takdir topladı. Şampiyonanın ilgi odağı ise 5 ile 8 yaşları arasında 12 minik sporcunun yarışması oldu.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, iki gün süren yarışlara 8 kategoride 64 sporcunun katıldığını belirtti. Afyonkarahisar\'da bahar havasında bir şampiyona gerçekleştirdiklerini aktaran Akülke, \"Yılın en anlamlı yarışı aynı zamanda. Bu gün Anneler Günü. Anneler Günü\'ne özel bir yarış. 5 ve 8 yaşında 12 sporcumuz var. Bu sporcularımız da anneleriyle beraber burada, bu günü geçiriyorlar. Bu organizasyonun devamında aslında Afyonkarahisar, Dünya Motorkros Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak. 1- 2 Eylül tarihlerinde Dünya Motorkros Şampiyonası 36 ülkenin katılımıyla Afyonkarahisar\'da gerçekleşecek\" dedi.

\'İLİMİZ SPORUN MERKEZİ HALİNE GELDİ\'

Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar\'ın sporun merkezi olduğunu kaydetti. Vali Tutulmaz, şöyle dedi:

\"Bugün Türkiye Motorkros Şampiyonası\'nın 2\'nci ayağını ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bu 1- 2 Eylül\'de yapılacak olan Dünya Motorkros Şampiyonası\'nın da ön hazırlığı gibi oluyor bizim için. Artık ilimiz her türlü sporun merkezi haline geldi. Bugün de bunu burada yaşıyoruz. Tüm sporseverleri eylül ayında Afyonkarahisar\'a bekliyoruz.\"

\'DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ TECRÜBE SAHİBİ OLUYORUZ\'

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da Afyonkarahisar\'ın ekstrem spor dallarından birisi olan motorkrosta da önemli bir noktaya getirmek için çalıştıklarını vurguladı. Dünya Motorkros Şampiyonası öncesi Türkiye Şampiyonası\'nın ilk aşamada tecrübe sahibi edeceğini vurgulayan Çoban, şunları söyledi:

\"Biliyorsunuz Türkiye ekstrem sporlarda gelişmiş ülkelere göre geride gibi gözüküyor. Biz de buna bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla gördüğünüz bu spor kompleksimizde -ki Türkiye\'nin şu an aynı alandaki en büyük kompleksidir- ekstrem spor dalı olan motorkros pistlerini iki yıl önce yapmıştık. 3 yıldan bugüne Türkiye Motorkros Şampiyonası\'nın birkaç ayağı gerçekleştiriliyor. İnşallah bu sene Dünya Motorkros Şampiyonası\'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Bu hazırlığımızın da ilk aşaması olarak tecrübe amacıyla Türkiye şampiyonaları burada gerçekleşiyor. İnşallah Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi 1- 2 Eylül 2018 tarihinde Türkiye\'de ilk defa Dünya Motorkros Şampiyonası\'nı gerçekleştireceğiz.\"

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yarışların yapıldığı pisten detay

- Sporcular yarışmaya başlarken

- Sporcular yarışırken

- Yarışmadan detay

- İzleyicilerden detay

- Katılımcı sporcuların çadırlarından detay

- Çocukların yarışı başlarken detay

- Protokol üyelerinden detay

- TMF Asbaşkanı Mahmut Akülke röp

- Vali Mustafa Tutulmaz röp

- Başkan Çoban röp

- Sporcular yarışırken

(FOTOĞRAFLI)