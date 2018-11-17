Türkiye Motokros Şampiyonası soğuk havada başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

AFYONKARAHİSAR\'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası\'nın son ayağı olan final yarışları antrenman ve sıralamaları turlarıyla başladı. Soğuk havada yapılan yarışlara 6 kategoride 50 sporcu katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi\'nin desteğiyle düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası\'nın 5\'inci ayağı olan final yarışı için Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi\'ndeki 1725 metre uzunluğa sahip parkurunda antrenman ve sıralama yarışları yapıldı. Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcunun katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası\'nda MX1, MX2, MX, Veteran, 85 CC ve 65 CC sınıflarında yarışlar yapılacak. Hava koşulları nedeniyle 50 CC yarışları Afyonkarahisar\'da yapılmayacak. Antrenman ve sıralama yarışları esnasında havaların soğuk olması nedeniyle hakemler ve sporcuların ısınmaları için metal bidonlarının içerisine ateş yakıldı. Bazı sporcular antrenmanlara ara vererek hakemlerle birlikte ateşin başında ısınmaya çalıştı.

50 FARKLI İLDEN SPORCU FİNALLERDE YARIŞACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sporcuların güzel bir parkurda yarışacaklarını söyledi.

Akülke, \"Bugün yine soğuk bir havaya rağmen Afyonkarahisar\'dayız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çünkü bir kere sporcular dünyanın en iyi parkurunda yarışıyor. Bizler de en iyi altyapı ödülü olan bir tesiste de hem yöneticilik yapıyoruz hem de yarışıyoruz. Bu anlamda Türkiye Şampiyonası için bir ilk bu kadar güzel bir parkurda yarışmak. Türkiye\'nin 50 farklı ilinden sporcularımız şampiyonaya katılıyor. Bugün sıralama ve antrenman turlarımız var. Yarın da final yarışlarıyla sona erecek. Bugün sporcular için de çok anlamlı. İlk defa dünya şampiyonası parkurunda yarışacak sporcularımız. Daha önce 4 sporcumuz yarışmıştı. Nerdeyse tamamına yakının bu pistte yarışacaklar ve onun heyecanını yaşıyorlar. Bu heyecan aynı zamanda büyük bir keyfe döndü. Onun dışında büyük bir problemimiz yok\" dedi.

YARIŞLAR 6 KATEGORİDE YAPILACAK

7 kategorinin yapılmasının planlandığı yarışlarda miniklerin yarışmayacağını vurgulayan Akülke, yarışlara 6 kategoride devam edileceğini söyledi. Akülke, \"Normalde 7 kategoride yarışlarımız gerçekleşecekti. 50 CC, yani yavrularımız 9 yaş arası çocuklarımız yarışını iptal ettik. Bunun da nedeni ağır hava koşullarıydı. Çocuklarımızın hasta olmasını istemedik. Onların yarışındaki sıralamada belli olmuştu. Onlar için çok anlam taşımayacaktı. Ama şu anda 6 kategoride yarışlarımız devam ediyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sporcular antrenman ve sıralama turu yaparken detay

- Pisten detay

- Sporculardan genel detay

- Yakılan ateş başında ısınan görevliler ve sporculardan detay

- Genel detaylar

- Akülke\'nin açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)