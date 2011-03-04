-''TÜRKİYE MODELİ'' ÇİN BASININDA ŞANGHAY (A.A) - 04.03.2011 - Orta Doğu ülkelerinde yaşanan son durum ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Mısır ziyaretini Çin resmi haber ajansı Şinhua, Müslüman ülkelerin dönüşümü sırasında Türk modelinin ortaya çıktığı şeklinde değerlendirdi. Şinhua ajansının Ankara mahreçli haberinde, Cumhurbaşkanı Gül'ün Mısır ziyaretinin devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasının ardından yapılan ilk Cumhurbaşkanı düzeyindeki ziyaret olduğuna dikkat çekilirken, Gül'ün "Türkiye önemli bir geçiş sürecinde olan Ortadoğu ülkeleri ile deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacak" sözlerine yer verildi. Haberde, çeşitli düşünce kuruluşlarından da görüş alınırken, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) Başkanı Atilla Sandıklı'nın Türkiye'nin son yıllardaki sosyo-kültürel ve ekonomik başarılarının yanı sıra siyasi başarılarının da bölgeye örnek olabileceği yönündeki görüşlerine yer verildi. Sandıklı'nın "AK Parti bölgedeki şiddet ve İslamı birbirinden ayıran İslami hareketler için bir örnekti" dediği kaydedilen haberde, "Çok partili demokrasi dinamiğiyle Türkiye'de muhtelif siyasi talepler için yeterli çıkış noktası mevcut ve ortam aynı zamanda ekonomik kalkınmanın yükselmesine yardım etti" şeklindeki sözleri yer buldu. Haberde ayrıca, "Türkiye modeli tartışması, Türkiye'nin Ortadoğu'daki komşularına uzanmaya ve Suriye ile İran gibi eski düşmanlarla ticari sözleşmelerin ilkeleri üzerinde anlaşmaya varmaya yönelik girişimleriyle bölgedeki etkisi genişlediği sırada ortaya çıktı" denildi. Türkiye'nin "komşularla sıfır sorun" siyasetine de vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin bölgedeki birçok sıcak noktada arabuluculuk rolü üstlendiğine de dikkati çekildi.