'Türkiye, Mısır ve İsrail'le görüşme halinde'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve binlerce yaralı Filistinli'nin Türkiye'ye getirilmesini sağlayacak bir hava sahası koridoru açılması için İsrail ve Mısır'la görüşme halinde olunduğunu açıkladı.

Reuters'a konuşan Davutoğlu, "Dün Filistin Devlet Başkanı (Mahmud) Abbas'la görüştüm. Binlerce yaralıyı getirmek istiyoruz. Acil tıbbi tedaviye ihtiyaçları var ve biz hali hazırda onlar için hastanelerde yer ayarladık" dedi.

Davutoğlu, "İnsani yardım ulaştırmak için bir hava köprüsü kurulması için hem Mısır hem de İsrail'e görüşüyoruz... İzin verilirse, hava ambulanslarımız bu yolcuları taşıyacak" ifadesini kullandı.