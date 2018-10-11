Türkiye minik Azra için kenetlendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da enzim eksikliğinden ortaya çıkan \'Tay-Sachs\' hastası Azra Cunduz\'un (5), sürekli arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmesi için başlatılan yardım kampanyasında iyi haber geldi. Haberin basında yer almasının ardından vatandaşlar kenetlendi ve 1 ayda 8 bin TL bağışlanan kampanyada, eksik 17 bin TL 24 saatte toplandı.

Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 5 yıl önce dünyaya gelen kızlarına \'Azra\' adını verdi. Çift, bir gece 1 yaşındaki kızlarının çığlıklarıyla uyandı. Cunduz çifti, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra\'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan \'Tay-Sachs\' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra, görme yetisini de kaybetti. Azra midesinden beslenirken, tükürüğü ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alınıyor.

Nefes almakta güçlük çeken Azra, geçen yıl acil servise götürüldü. Doktorlar Azra için artık yapılabilecek hiçbir tedavi olmadığını, aile tercih ederse kızlarının bir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürebileceğini anlattı. Bunun üzerine Mehmet ve Derya Cunduz çifti, kendi imkanlarıyla aldıkları solunum cihazına Azra\'yı bağlayarak, yaşama tutunmasını sağladı. Geçen 1 yıl içerisinde Azra\'nın masraflarına solunum cihazının masrafları da eklenince, asgari ücretle geçinmeye çalışan aile ekonomik çıkmaza girdi.

YARDIM HESABINA PARA YAĞDI

Ev sahibine de 6 aylık kira borçlanan aile, Azra\'nın yenilenmesi gereken solunum cihazını ve hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, son çare Antalya Valiliği\'ne gidip yardım toplayabilmek için izin aldı. Antalya Valiliği tarafından banka hesabı açılarak yardım çağrısında bulunuldu. Yaklaşık 1 ay önce başlatılan kampanyada düne kadar hesapta yaklaşık 8 bin TL birikti. Demirören Haber Ajansı\'nın Azra\'nın ailesinin yardım çağrısını duyurmasının ardından 24 saat içerisinde eksik olan 17 bin TL toplandı. Türkiye\'nin her yerinden aileyi telefonla arayanlar, para göndermek için birbiriyle yarıştı.

\'GÜNE MUTLU UYANDIM\'

Önce Antalya Valiliği\'ne, ardından bankaya giderek hesabı donduran aile, yardımda bulunan herkese teşekkür etti. Gerekli ihtiyaçların alınması için sipariş veren Derya Cunduz, güne mutlu uyandığını belirterek, \"Bugün yüzüm gülüyor. Haberden önce 8 bin TL\'miz vardı. 24 saatte 17 bin TL toplandı. Para gönderemese bile arayıp soranlar oldu. Yardım eden, gönlü güzel insanların tamamına tek tek teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede paranın toplanacağını tahmin etmemiştim\" dedi.



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