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Türkiye milletvekilliği seçimi nasıl yapılacak?

Seçim çevresi Türkiye olacak 100 milletvekilinin nasıl seçileceğinde ise ortak karar verilemedi

03 Aralık 2012 23:41

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

Yeni anayasa çalışmalarını sürdüren partilerin “Türkiye milletvekilliği" konusunda uzlaşması  dikkatleri, 100 milletvekilinin nasıl seçileceği üzerinde topladı.  CHP’nin 100 milletvekili için ayrı sandık ve ayrı oy  pusulası önerisinde henüz bir  anlaşma yok. Komisyon üyesi Prof. Süheyl Batum, “ Aslında özünde  uzlaşmadık.  Biz,  seçim barajı ve 100 milletvekilinin ayrı oyla seçilmesini önerdik” dedi.  Batum,  aynı oyla 450 milletvekili ve 100 milletvekili seçimine ilişkin anlamsız bir öneri sunmayacaklarını ve böyle bir öneriyi de kabul etmeyeceklerini söyledi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP dışındaki hiçbir partinin önerileri arasında yer almayan "Türkiye Milletvekilliği" son toplantıda gündeme gelmiş  ve anlaşma  sağlanmıştı. Taslağa Meclis'teki 550 milletvekilinden 100'ünün "Türkiye Milletvekili" olacağı yazıldı. AKP, CHP, MHP ve BDP 'nin ortak kararına göre, Parlamento 550 milletvekilinden oluşacak, 450 milletvekili nispi temsil ile, 100'ü de Türkiye seçim çevresinden seçilecek. 450 milletvekili nüfusa göre illere dağıtılacak. 100 milletvekili için ayrı bir liste yapılacak.

Seçim çevresi Türkiye olacak 100 milletvekilinin nasıl seçileceğinde ise ortak karar verilemedi.Toplantıda CHP barajın yüzde 5'i aşmamasını, BDP baraj olmamasını gündeme getirdi. 

 

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