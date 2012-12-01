4 parti 'Türkiye milletvekilliği' konusunda anlaştı...

Yeni anayasa çalışmalarını sürdüren partiler "Türkiye milletvekilliği" konusunda uzlaştı. Buna göre 550 milletvekilinin 100'ü Türkiye seçim çevresinden seçilecek.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP dışındaki hiçbir partinin önerileri arasında yer almayan "Türkiye Milletvekilliği" konusunda partiler sürpriz bir şekilde anlaştı.

Taslağa Meclis'teki 550 milletvekilinden 100'ünün "Türkiye Milletvekili" olacağı yazıldı. AKP, CHP, MHP ve BDP 'nin ortak kararına göre, Parlamento 550 milletvekilinden oluşacak, 450 milletvekili nispi temsil ile, 100'ü de Türkiye seçim çevresinden seçilecek. 450 milletvekili nüfusa göre illere dağıtılacak. 100 milletvekili için ayrı bir liste yapılacak.

Seçim çevresi Türkiye olacak 100 milletvekilinin nasıl seçileceğinde ise ortak karar verilemedi.

AKP ve MHP, Türkiye Milletvekilleri'nin partilerin aldıkları genel oy oranına göre seçilmesini, CHP ve BDP ise iki sandık kurulmasını önerdi.

Toplantıda CHP barajın yüzde 5'i aşmamasını, BDP baraj olmamasında ısrar etti.