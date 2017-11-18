Türkiye Mid-Amateur ve Senior Golf Şampiyonası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Mid-Amateur ve Senior Şampiyonası, Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde başladı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Club\'de bu yıl ilki gerçekleştirilen Türkiye Mid-Amateur ve Senior Şampiyonası\'na Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı Erol Rüstemoğlu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Cornelia De Luxe Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, turizmci Nadir Tosun gibi isimlerden oluşan 30 yaş üstü 62 amatör golfçü katıldı.

Turnuva yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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