T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Mid-Amateur ve Senior Golf Şampiyonası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Mid-Amateur ve Senior Şampiyonası, Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı

18 Kasım 2017 13:47

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Mid-Amateur ve Senior Şampiyonası, Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde başladı.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Club\'de bu yıl ilki gerçekleştirilen Türkiye Mid-Amateur ve Senior Şampiyonası\'na Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı Erol Rüstemoğlu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Cornelia De Luxe Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, turizmci Nadir Tosun gibi isimlerden oluşan 30 yaş üstü 62 amatör golfçü katıldı.
Turnuva yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHA Türkiye Golf Federasyonu TGFTürkiye MidAmateurSeniorAntalya SerikSerikBelekKaya Palazzo Golf ClubTürkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet AğaoğluBakanlığı Personel Daire Başkanı Erol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24