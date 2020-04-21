Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 130 bin çalışan için tamamlayıcı sağlık sigortası sağlıyor

Türkiye’de bir işveren sendikası ilk kez, üye işyerlerindeki 130 bin çalışan için ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ sağlıyor.



Metal sanayiinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), üye işyerlerindeki 130 bin çalışan için ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ imkânı sağlıyor. Bir işveren sendikası tarafından ilk kez gerçekleştirilen bu uygulamanın, “Türkiye’nin en büyük sağlık sigortası poliçesi olma özelliği taşıdığı” açıklandı.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “yeni nesi sendikacılık vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, “Hastalıkta ve sağlıkta çalışma arkadaşlarımızın yanındayız” dedi.



MESS’ten yapılan açıklamada, “piyasa değeri 120 milyon TL olan poliçe çerçevesinde, 130 bin çalışanın piyasada benzeri olmayan bir kapsamla 600’den fazla sağlık kurumundan yararlanabildiği” bildirildi.



MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

MESS Yönetim Kurulu Akkol: Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız



MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın ülkenin en büyük poliçesi olduğunu” belirtirken, “Hiçbir şey insan hayatından, insan sağlığından daha değerli değil. Değişmesi asla söz konusu olmayan bu anlayışımızla, ‘Hastalıkta ve sağlıkta MESS yanında’ dedik ve MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı uygulamaya koyduk” dedi.

“Sağlık sigortası girişimlerinin ‘yeni nesil sendikacılık’ vizyonlarının bir yansıması olduğunu, geleneksel sendikacılık anlayışını geride bıraktıklarını” kaydeden Akkol, şöyle devam etti:

“MESS çatısı altında üye işyerlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve topluma katma değer sağlama hedefiyle her zamankinden daha fazla faaliyet yürüttüğümüz bir dönemdeyiz. Çalışanların refahını artıran projelerle hem onların hem ailelerinin hayatına dokunmayı önemsiyoruz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı da bu bakış açısıyla hayata geçirdik. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlayan ilk ve tek işveren sendikasıyız. Tamamlayıcı Sağlık Sigortamız kapsamında bugüne kadar 14 binden fazla ameliyat ve 800 bine yakın tedavi hizmeti gerçekleşti. Çalışma arkadaşlarımız toplamda 160 milyon liranın üzerinde sağlık hizmeti aldı.”

MESS: Poliçe, piyasada benzeri olmayan kapsam sunuyor



MESS’ten yapılan açıklamada, “poliçenin, piyasada benzeri olmayan bir kapsam sunduğu” vurgulandı. Açıklamada, poliçenin kapsamı şöyle sıralandı:



- Çalışanlar sağlık sigortası poliçesi öncesinde var olan mevcut hastalıkları için de sağlık sigortasından faydalanarak tedavi olabiliyor.

- Bekleme süresi olmadan hemen kullanılabiliyor.

- Doktor muayenesi ve tetkik işlemleri gibi ayakta tedavi gerektiren işlemlerde yılda 8 kez kullanım imkânı sunuyor.

- Poliçe kapsamında 30 seans fizik tedavi hakkı bulunuyor.

- Ameliyat gibi yatarak tedavi gerektiren işlemlerde limitsiz kullanım sunuyor.

- Covid-19 tedavileri de sigorta kapsamına dahil edildi.