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Yaşam

Türkiye, mesleki beceri olimpiyatlarına katılıyor

Hollanda’da düzenlenecek olimpiyatlara ilk kez katılacak Türkiye’yi makine imalatı dalında Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi temsil edecek

18 Eylül 2008 03:00

18-21 Eylül tarihleri arasında Rotterdam’da düzenlenecek Avrupa Mesleki Beceri Olimpiyatları’na bu yıl ilk kez katılacak Türkiye, 6 dalda yarışacak.

Türkiye’yi makine imalatı dalında Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri temsil edecek. Okul Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı da olimpiyatlara teknik gözlemci olarak katılacak.

Olimpiyatlara Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden Anıl Selamet Makine Ressamlığı, Ali Can Yaman CNC, Hakan İlik Metal Teknolojisi alanında katılıyor.

"ESKİŞEHİR DENEYİM KAZANACAK"

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan, OKS ve SBS’deki başarıdan sonra Eskişehir’in uluslararası düzeyde bir olimpiyata katılmasının kent açısından gurur verici olduğunu kaydetti.

Daha önce de birçok başarılı projele imza atan öğrencilerin Eskişehir’i ve Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade eden Ceylan, "Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlere ve olimpiyatlara teknik gözlemci olarak katılacak Okul Müdürü Kabadayı’ya teşekkür ederim. Avrupa Mesleki Beceri Olimpiyatları’na katılan Eskişehir deneyim ve güç kazanacaktır" dedi.

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