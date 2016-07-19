Türkiye Merkez Bankası faizi düşürdü



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) başarısız darbe girişiminin ardından başlattığı faiz indirimi adımlarını arttırdı. Faiz koridorunun üst bandı 25 baz puan indirilerek yüzde 8.75'e çekildi. Politika faizi ile koridorun alt bandında değişiklik olmadı. Böylece MB beş aydır faizlere düşüş yönünde ayar yapmış oldu.

Bazı uzmanlarca faiz indiriminin yarım puanı bulması beklenmekteydi. Türkiye, terör saldırılarının ardından turist sayısının azalması, şirket iflaslarının artması ve ticari bankaların geri dönüşü garanti olmayan kredi hacminin kabarması nedeniyle ekonomik sıkıntı çekiyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, hafta başında MB'den faiz indirimi politikasını ‘korkusuzca' sürdürmesini beklediklerini söylemişti. Faiz indirimine, tüketici ve yatırım kredileri üzerinden ekonomik büyümeyi teşvik amacıyla başvuruluyor.

Yatırım kredisi talebi düşebilir

MB'nin likidite penceresi borç verme faiz oranı da 25 baz puan eksiğiyle yüzde 10,25'e indirildi. Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında makroihtiyari tedbirler sayesinde yatırım kredisi talebindeki istikrarın korunduğunu, dış ticaret hadlerindeki olumlu gidişat ve tüketici kredisi hacmindeki ılımlı seyrin cari denge açısından olumlu etki yaptığını duyurdu.

Likidite önlemlerinin piyasalardaki oynaklığı sınırladığına ve kısa vadede enflasyonda belirgin artış beklenebileceğine de açıklamada yer verildi. MB enflasyon tehlikesine karşı sıkı para politikasından taviz verilmeyeceğini ve gerektiği takdirde mali istikrarı destekleyici likidite tedbirleri alınmaya devam edileceğini duyurdu.

Amerikan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's darbe girişimini izleyen Türkiye ile ilgili ilk değerlendirmesinde Türkiye'nin notunun indirim için izlemeye alındığını ve Türkiye'nin yatırım yapılabilirlik notunu kaybetme riski taşıdığını duyurmuştu.