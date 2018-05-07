Türkiye mavi bayrakta dünya üçüncüsü

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE\'de, 459 plaj, 22 marina ve 10 yatın, \'mavi bayrak\' almaya hak kazandığı bildirildi. İspanya ve Yunanistan\'ın ardından Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısı ile geçen yılki gibi dünya 3\'üncüsü oldu.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2018 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı. Açıklamaya göre bu yıl Türkiye\'de 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak dalgalanacak. Türkiye; İspanya ve Yunanistan\'ın ardından mavi bayrak sayısında 49 ülke arasından üçüncülüğü elde etti. Türkiye\'de 200 mavi bayraklı plajla Antalya ilk sırada yer alırken, bu kenti 100 mavi bayrakla Muğla, 52 mavi bayrakla İzmir ve 30 mavi bayrakla Aydın izledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka\'nın başkenti Kopenhag\'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2018 yılında Mavi Bayrak Programı\'nı uygulayan diğer tüm ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marinaların isimlerinin ise 24 Mayıs\'ta açıklanacağı duyuruldu. Buna göre Türkiye; mavi bayraklı plaj sayısı ile geçen yılki gibi dünya 3\'üncüsü oldu. İlk sırada İspanya, 2\'nci sırada Yunanistan yer alırken, Türkiye\'nin arkasından 4\'üncü sırada Fransa ve 5\'inci sırada İtalya yer aldı.

\'DÜNYA TURİZMİ MAVİ BAYRAĞA BAKIYOR\'

TÜRÇEV Başkanı Rıza Epikmen yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye\'nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için vakfın çaba gösterdiğini, dünyada turizm sektörünün artık mavi bayraklı tesisleri tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

\"Mavi bayrak; tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir. Bu özelliği ile ülkemizin turizm sektöründe ve uluslararası turizm pazarında ayrı bir yeri vardır. Bayrak sayısının çok olması, aynı zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun bir belgesidir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, kıyılarımızda dalgalanan mavi bayraklarımız ile 2018 yılında iyi bir sezon geçirilmesini dileriz.\"

Epikmen, mavi bayrağın plajlar için önemli kriterler olduğunu, sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapıldığını, plajı kullananların güvenliği için cankurtaran bulundurulduğunu, su sporları ile yüzme alanının ayrıldığını, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlandığını belirterek, \"Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenmekte ve geliştirilmekte. Bu yılki ana vurgu ise \'sürdürülebilirlik programı\' olmuştur ve bu kapsamda önümüzdeki yıllarda kriterlerin bu kapsamda yenileneceği duyuruldu\" açıklamasında bulundu.

Türkiye\'de mavi bayrak kazanan yat, marina ve plajların isimleri 24 Mayıs tarihinde açıklanacak. Türkiye\'deki mavi bayrak sayılarının illere göre dağılımı ise şöyle oldu:

\"Antalya: 200 plaj, 5 marina, 5 yat; Muğla: 100 plaj, 7 marina; Aydın: 30 plaj, 2 marina, 1 yat; İzmir: 52 plaj, 3 marina, 1 yat; Balıkesir: 23 plaj, 1 marina, 3 yat; Çanakkale: 12 plaj; Samsun: 8 plaj; Mersin: 8 plaj, 1 marina; Tekirdağ: 5 plaj; Kocaeli: 5 plaj; Ordu: 5 plaj; Düzce: 3 plaj; Yalova: 2 plaj; Sakarya: 2 plaj; Adana: 2 plaj; Kırklareli: 1 plaj ve Van: 1 plaj.\"



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