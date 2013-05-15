Türkiye, Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncüsü oldu

Türkiye dünyada, 383 plaj, 21 marina ve 13 yat ile İspanya ve Yunanistan'dan sonra en çok "mavi bayrak" sahibi olan 3. ülke oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV ) Genel Müdürü Erol Güngör, yaptığı açıklamada, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından, TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen ''Mavi Bayrak 2013'' çalışma programı sonunda Türkiye genelinde 383 plaj ve 21 marinaya Mavi Bayrak verildiğini bildirdi.

Türkiye'de geçen yıl 355 plaj, 19 marina ve 13 yatın Mavi Bayrak sahibi olduğunu hatırlatan Güngör, bu yıl elde edilen başarıyla Türkiye'nin, Mavi Bayrak sayısında Fransa'nın yerine geçerek üçüncülüğü elde ettiğini belirtti.

Mavi Bayrağın uluslararası alanda yaygın ve en çok tanınan eko-etiket, turizm sektöründe de en yaygın kullanılan standart sembol olduğuna işaret eden Güngör, "Mavi Bayrak tatil yapanlar ve tur operatörleri tarafından her geçen yıl daha fazla aranır hale geldi. Mavi Bayrak sayesinde plajların güvenlik ve donanımıyla buralardaki hizmet kalitesi de arttı" dedi.

Türkiye'de Mavi Bayrak uygulamasına 1993'te başlandığına ancak çeşitli nedenlerle 1995'te 5 plajın Mavi Bayrakla ödüllendirilebildiğine işaret eden Güngör, "20 yıl önce ilk Mavi Bayrak için başvurduğumuzda 10 ülke vardı ve biz de bu 10 ülke arasında Mavi Bayrak sahibi olabilen 10. ülkeydik yani son sıradaydık. Üstelik o yıllarda sadece Avrupa ülkelerini kabul ediyorlardı ancak artık 46 ülke var tüm dünyadan ve bu yarışta biz 3. sıraya yükseldik" diye konuştu.

Uluslararası jürinin önüne çıkmadan önce başvuran plajları bir ön elemeden geçirdiklerini belirten Güngör, böylece plajların kalitelerini daha uzun süre muhafaza edebildiğini bildirdi.

'Mavi Bayrak Ödüllü' plaj olabilmek için 32 kriter bulunuyor. Deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler başlıklarında toplanan kriterlerin büyük bir kısmı zorunlu kılınırken, plajın Mavi Bayrak akreditasyonu alabilmesi için bu kriterlere uyması gerekiyor.