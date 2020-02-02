Türkiye, mavi bayraklı plajda dünya üçüncüsü

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılı uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları belli oldu. Buna göre Türkiye, 463 adet mavi bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, mavi bayraklı plajlar listesinde ilk sırada İspanya 566 adet mavi bayraklı plajla yer aldı. Yunanistan 515 mavi bayraklı plajla ikinci olurken Türkiye 463 plajına mavi bayrak çekti. Dördüncü sıraya 395 ile Fransa, beşinci sıraya da 385 ile İtalya’nın yerleştiği kaydedildi.

Antalya 202 mavi bayrakla Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

Mavi bayraklı plajlar

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevreyi garanti eder.

Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, Türkiye'de de 993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlandı. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 49 ülkede uygulanıyor.