Türkiye madenciliği ‘oksijen maskesi’ni yeni keşfediyor

TBMM Soma Araştırma Komisyonu'nun Soma'daki kömür madenlerinde yaptığı inceleme gezisi acı bir gerçeği ortaya koydu. 301 madenciye mezar olan Soma Holding'e ait Eynez Maden'in komşusu olan madende Türkiye'nin, Almanya ve Çin gibi ülkelerde yaklaşık 30 yıl önce terkedilmiş "karbonmonoksit maskesi" kullanmaya devam ettiği açıklandı. Maden Yasası'nda zorunluluk olmadığı için Türkiye, madencilikte "oksijen maskesi"ni adeta yeni keşfetmiş ve faciaya komşu maden de bu maskeleri yeni sipariş vermiş.

TBMM Soma Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri, akşamüstü Soma'daki inceleme ziyaretleri kapsamında, faciaya sahne olan maden ocağına geldi. Burada ocak içeride yangın devam ettiği için kapalı olduğundan Soma Holding'in diğer tesis alanlarını gezen vekiller ile Soma Holding'in Eynez Madeni Personel Müdürü Celalettin Gökaşan arasında gerilimli dakikalar da yaşandı. CHP'li Özgür Özel'in içeride yangın devam etmesine rağmen madene işe gelmeleri için çağrı yapıldığını belirtmesi üzerine Gökaşan ısrarla "Hayır biz işbaşı demiyoruz sadece şirketimizde çalışmaya devam edecek mi diye davet yazısı gönderildi" savunması yaptı. Gökaşan, madene girişi ise yaklaşık 1,5 ay sonra açabileceklerini düşündüklerini de söyledi.

Komşu madene ‘oksijen maskesi’ yeni gelecek

Komisyon, daha sonra aynı bölgedeki bir başka şirkete ait komşu madene gitti. Bu madendeki brifingte acı bir gerçek de ortaya çıktı. Almanya, Çin gibi pek çok maden üreticisi ülkelerde yaklaşık 30 yıldır kullanılan "oksijen maskesi"nin Türkiye'deki madenlerde bulundurma zorunluluğu olmadığı belirtildi. 301 can kaybı yaşanan madende de olmayan "oksijen maskesi"nin 1 adet maliyetinin 1000 Türk Lirası olduğu açıklandı. Bu maskeleri komşu maden de yeni ısmarladıklarını açıklarken, şu anda "karbonmonoksit maskesi" denilen 200 Türk Lira'lık ve ancak ortamda yüzde 19 oranında oksijen varsa kullanılabilen eski model maskelerin kullanıldığı ifade edildi.

Vekiller de, o eski tip maskelerle birlikte yerin 400 metre altına, 1200 metrelik tünellerden geçerek madene indi.

Komisyon, yarın da Soma'daki incelemelerini sürdürecek.