Türkiye, Los Angeles'a taşındı



T24 - California’da yaşayan Türklerin kurduğu Pasifik Enstitüsü’nün ‘Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali’nde küçük bir Türkiye canlandırıldı.





Üç yıldır gerçekleştirilen festival bu yıl görkemli kutlamalara sahne olurken etkinliği dört gün boyunca 50 bini aşkın Amerikalı ziyaret etti. Mehterle coşan, Ermenice ve Kürtçe şarkılarla halaya duran ziyaretçiler Anadolu’ya hayat veren kültürleri tanıma şansı buldu.





Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre, Ermenilerin kalesi olarak bilinen Los Angeles’ta günlerce Anadolu kültürünün rüzgârı esti. 50 dönüme yaklaşan bir alanı kapsayan festivalde Anadolu kültürlerinden küçük bir Türkiye oluşturuldu.



Urartu, Hitit, Lidya gibi Anadolu’da iz bırakan medeniyetler Los Angeles’a yansıtıldı. Tarihi eserler gerçeğini aratmayacak şekilde alandaydı. Sadece Akdamar Kilisesi, Mevlana, Topkapı Sarayı, Turuva Atı gibi bildik eserler değil Mardin ve Van’ın taş işçileri, Çorum’un leblebi ustaları da oradaydı. Üsküdar’daki ünlü çeşme de Los Angeles’taydı; musluklarından su yerine 1 dolara çeşitli içecekler aktı.



Festivalde Türkiye’den bakan yoktu ama California’yı Temsilciler Meclisi’nde temsil eden üç milletvekili Linda Sanchez, Ted Lui ve Bob Huff açılışa katılıp Türkiye’ye övgü yağdıran konuşmalar yaptı.



Festivale Türkiye’den kalabalık bir heyet katıldı. Van ve Isparta valisi, Rize ve Van’dan bazı milletvekilleri, Çorum ve Ankara’dan çok sayıda belediye başkanı festivaldeydi. 30’a yakın gazeteci ile bazı akademisyenler de festivali izledi.







