Türkiye, lobi faaliyetleri için eski CIA direktörü ile anlaştı

Türkiye, Washington’daki lobi ekibine 2004-2006 yılları arasında Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) direktörlüğünü üstlenen Porter Goss’u (67) ekledi.

Üç hafta önce Amerikan Adalet Bakanlığı’na bildirisi yapılan sıra dışı anlaşma uyarınca Goss’un Türkiye’ye sağlayacağı lobi hizmetlerinin enerji güvenliği ve terörle mücadele konularında olacağı belirtildi.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, 15 yıl boyunca Cumhuriyetçi Parti’den Florida milletvekilliği yaptıktan sonra eski başkan Bush tarafından 11 Eylül saldırılarından üç yıl sonra CIA’in başına atanan Goss, kişisel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Amerika’da tartışma yaratan Vatanseverlik Yasası’nın da hazırlayıcılarından biriydi ve CIA’in başına geçmesi partizan kimliği nedeniyle çok eleştirilmişti. CIA içinde köklü değişiklikler yaptıktan sonra ise 11 Eylül’den sonra kurulan istihbarat şemsiye örgütü Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile girdiği yetki çekişmesi sonucu 2006’da görevinden istifa etmişti.

Enerji güvenliği

Amerikan Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Goss’un Türkiye adına lobici olarak kaydolması, Türkiye’de 31 Mart’ta yaşanan ve arızadan kaynaklandığı belirtilen elektrik kesintisinden üç hafta sonra 23 Nisan 2015’te gerçekleşti. Bildiride Goss’un, Türkiye için çalışan Dickstein Shapiro firmasına danışmanlık sağlayacağı, hizmetin de Türkiye’yle halihazırda bir lobi anlaşması olan Gephardt Grubu üzerinden verileceği belirtildi. Yarı zamanlı olacak hizmet için Goss’a ne kadar ücret ödeneceği formda belirtilmedi. Ancak Goss’un Türkiye adına bulunacağı faaliyetler dört maddede sıralandı: 1) Ticaret, enerji güvenliği, terörle mücadele, Avrupa ve Ortadoğu’da bölgesel istikrar inşa etme çabaları dahil, Kongre’de tartışma konusu olan bir dizi önemli konuda Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirip güçlendirmeyle bağlantılı danışmanlık. 2) Kongre ve yönetim mensuplarını Türkiye’nin önemli gördüğü konularda eğitmek 3) Kongre ve yürütme organlarında Türkiye’nin önemli gördüğü konulardaki her türlü icraattan Türkiye’yi haberdar etmek 4) Kongre ve yürütme organlarında Türkiye’nin önemli gördüğü gelişmelerin analizini yapmak.

Gephardt şemsiyesinde

Türkiye’nin ABD’deki lobi faaliyetlerini, 1988 ve 2004’te iki kez Demokrat Parti’nin başkan aday adaylığına soyunan, eski milletvekili Dick Gephardt’ın sahibi olduğu Gephardt Grubu yürütüyor. Türkiye, hizmetleri karışılığı Gephardt Grubu’na, Goss gibi Gephardt üzerinden Türkiye için çalışan alt üstlenicilerin ücretleri de dahil, dört taksitte yılda toplam 1.7 milyon dolar ödüyor.