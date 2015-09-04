Türkiye, Letonya karşısında uzatmada yıkıldı: 1-1

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası (Euro 2016) Grup eleme maçında Letonya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye 78. dakikada Selçuk İnan ile öne geçti. Letonya, 90. dakikada Sabala ile 1-1'i yakaladı.

Türkiye, bu skor ile 9 puana yükselirken, Letonya puanını 4'e çıkardı.

Grupta ilk iki sırayı alacak takım direkt finallere gidiyor. 3. sıradaki takım ise finallere gidecek 24 takım arasında yer almak için play off oynama hakkı kazanacak.

Hollanda'yı deplasmanda 1-0 yenen İzlanda puanını 18'e çıkardı ve turnuvaya katılma yolunda önemli bir adım attı. Çek Cumhuriyeti 16 puanla ikinci sırada bulunuyor.

3. Hollanda'nın 10 puanı bulunuyor. Türkiye, pazar günü Konya'da Hollanda'yı ağırlayacak.

Gruptaki puan durumu ve fikstür şöyle:

STAT: Torku Arena

HAKEMLER: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom

TÜRKİYE: Volkan Babacan - Ozan Tufan, Serdar Aziz, Hakan Balta, Caner Erkin, Selçuk İnan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Gökhan Töre (Dk.58 Şener Özbayraklı), Volkan Şen (Dk. 54 Umut Bulut), Burak Yılmaz (Dk. 83 Mehmet Topal)

LETONYA: Vanins - Maksimenko, Dubra, Gabovs, Tarasovs, Laizans (Dk.81 Eduards Visnakovs), Aleksejs Visnakovs, Cauna (Dk. 60 Zjuzins), Jagodinskis, Karasausks (Dk. 85 Sabala), Rakels

GOLLER: Dk.78 Selçuk İnan, (Türkiye) Dk.90 Sabala (Letonya)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Ozan Tufan, (Türkiye) Dk. 8 Tarasovs, Dk. 33 Vanins, Dk. 90+1 Sabala (Letonya)