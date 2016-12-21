Türkiye, Lahey'deki Din İşleri Ataşesi'ni geri çekti

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Ankara'nın, Fethullah Gülen grubuna bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında istihbarat çalışması yaptığını açıklayan Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar'ı geri çektiğini açıkladı.

Telegraaf gazetesine Hollanda'daki Gülen grubu örgütlenmesine ilişkin rapor hazırladığını doğrulayan Acar, Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

Dışişleri Bakanı Koenders, geri çekme kararının Türk yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu alındığını belirtti. Acar, bu karar üzerine Hollanda'yı terketti.

Hollanda hükümet yetkilileri geçen hafta Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) yönetimi ile görüşerek, bu kuruluşa diplomatik kimliğe sahip birinin başkanlık yapmaması gerektiği görüşünü iletti.

Dışişleri Bakanı Koenders'a göre de bu durum istenmeyen bir görüntü sergiliyor. Politika ve din konuları birbirine karışıyor.

Koenders: Türk ateşe sınırı aştı

145 caminin bağlı olduğu Hollanda Diyanet Vakfı Başkanlığı'nı da yürüten Acar'ın hazırladığı raporda, Hristiyan Demokrat Parti'den (CDA), "Fethullahçıların kalesi" diye söz edilmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni çağırarak, hükümetinin tepkisini iletmişti.

Bakan Koenders, "Türk ataşenin sınırı aştığını" belirterek bunun yaptırımsız kalmaması gerektiğini söylemişti.

Hollandalı bakan, Acar'ın CDA ile ilgili sözlerinin de "kabul edilemez" olduğunu vurgulamıştı.

CDA lideri Sybrand Buma da, Acar'ın sınır dışı edilmesini istemişti. Buma, Ankara'nın Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi'ni geri çekme kararını olumlu bulduğunu söyledi.

CDA lideri, hükümete Türkiye'nin Hollanda'ya müdahalesi konusunda daha fazla yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

HDV'den yapılan açıklamada ise, Buma'nın bütün Diyanet çalışanalarını "ispiyoncuculukla suçlamasının kabul edilemez ve iftira olduğu" savunulmuştu.