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Sağlık

Türkiye kuş gribiyle mücadelede örnek ülke

Türkiye, AB sağlık bakanları toplantısında kuş gribiyle ilgili mücadelede "örnek ülke" gösterildi.

10 Eylül 2008 03:00

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren ve merkezi Stockholm'de bulunan Avrupa Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Kontrol Merkezinin bölüm başkanı doktor Denis Coulombier, Türkiye'nin kuş gribiyle ilgili mücadelede "örnek ülke" olarak gösterildiğini söyledi.

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Kamu sağlığı güvenliğinin tartışıldığı AB sağlık bakanları toplantısında, AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Coulombier, 2006 yılında ortaya çıkan krizde Türkiye'nin "hızlı ve şeffaf" biçimde hareket ettiğini belirterek, AB'de bu alanda yapılan ve yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin tecrübesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kuş gribi vakası görülmesinin hemen ardından Dünya Sağlık Örgütü ve AB'nin ilgili birimlerinin Türk yetkililer tarafından derhal haberdar edildiğini ve alınacak önlemler konusunda yakın ve etkili işbirliği içine girildiğine belirten Coulombier, "Türkiye'nin tavrını takdirle karşılıyoruz" dedi.

AB dönem başkanı Fransa'nın Angers kentinde 8-9 Eylül toplanan AB sağlık bakanları, kamu sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak önlemleri tartışmıştı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, toplantıların son gününde yaptığı konuşmada, kamu sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların çıktığı ülkelerin şeffaf olması ve hızlı davranması kadar, bu ülkelere yapılacak yardımın ve yine bu ülkelere gereksiz yaptırım yapılmamasının da önemli olduğunu vurgulamıştı.

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