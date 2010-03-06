Türkiye 'küresel ekonomi'nin evsahibi olacak

T24 - Türkiye, 2010 Küresel Ekonomi Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.





Geleneksel olarak Almanya'da yapılan Küresel Ekonomi Sempozyumu, bu yıl Eylül ayında İstanbul'da yapılacak.



Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve ''Alternatif Davos Zirvesi'' olarak da kabul edilen Sempozyumda, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu sorunlar ve buna ilişkin çözüm yolları tartışılacak.



GES'in Türkiye'de gerçekleşmesinde, Türkiye'nin yaptığı girişimler ve G20 üyesi olan Türkiye'nin, küresel ekonomide gittikçe artan önemi de etkili oldu.



En son Küresel Ekonomi Sempozyumu (GES), Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Plön Şatosunda, geçen yıl 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.



GES danışma kurulunda Türkiye'yi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temsil ediyor.



Küresel Ekonomi Sempozyumunun Danışma Kuruluna seçilen Bakan Şimşek, Nobel ekonomi ödüllü ekonomistler ile dünyaca tanınmış ekonomistler ve siyaset adamlarının yer aldığı kurulda geçen yıl, küresel krizin çözümü konusunda tavsiyelerde bulunmuştu.



Almanya'da, dünyanın en saygın ekonomi kuruluşlarından Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü tarafından organize edilen sempozyumda, dünya düzeninin geleceği açısından önem taşıyan ve küreselleşme sürecinde yer alan konular tartışılıyor.



Sempozyumda, küresel ekonominin yanı sıra, toplum, siyaset ve çevre konuları da ele alınıyor.



Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü, dünyanın önde gelen ekonomistlerin üye olduğu, Küresel Ekonomi Derneğini de bünyesinde barındırıyor.



Almanya'nın Kiel Enstitüsü, dünyanın en eski ekonomik ve sosyal bilimler kütüphanesine de sahip bulunuyor.





Danışma Kurulu'nda ünlü isimler var



Küresel Ekonomik Sempozyum Danışma Kurulunda, akademi, siyaset ve iş dünyasından dünyanın tanınmış isimleri bulunuyor.



Küresel ekonomik sorunların çözümü ve kriz sonrası dünyanın şekillenmesi alanında tavsiyelerde bulunan Danışma Kurulunda, Bakan Şimşek ile birlikte, Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Ekonomi Profesörü George Akerlof ile akademisyen James Heckman, IMF eski Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, IMF eski baş ekonomisti Kenneth Rogoff, Almanya Eski Başbakanı Helmut Schmidt gibi isimler de yer alıyor.





