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Politika

'Türkiye Kürdistan Demokrat Parti' kuruldu

Türkiye Kürdistan Demokrat Parti'nin kurulması için İçişleri Bakanlığı'na başvuran Mehmet Emin Kardaş, dilekçelerinin kabul edildiğini söyledi

23 Nisan 2014 22:13

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, Türkiye'de adında 'Kürdistan' olan ve 3 Ocak'ta kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdikleri partilerine İçişleri Bakanlığı'ndan onay verildiğini söyledi.

Ferit Aslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Kardaş, şöyle konuştu:  "Pazartesi günü gidip onay yazımızı alacağız. Demokratik yaşamın ön plana çıktığı bir dünyada Türkiye artık izin vermeme riskine giremezdi diye düşünüyorum. Bugünkü hükümet artık klasik kanunların önüne hukuku biraz daha öne koymuş gibi görünüyor. Partimize onay çıkması bizi sevindirmiştir."

Kardaş, partinin faaliyet alanı ve genel merkezinin Diyarbakır'da olacağını ve idari işlerin Ankara 'da yürütüleceğini söyledi. 36 kurucu üyeden oluşan ve isminde 'Kürdistan' olan ilk siyasi parti olan 'T-KDP', 'Bağımsız Kürdistan' tezini savunuyor. Partinin Mesut Barzani’nin liderliğini yaptığı Irak Kürdistan Demokrat Partisi ile bir ilişkisi bulunmuyor. Diyarbakır'da daha önce kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği ve Kürdistan Sanayici ve İşadamları Derneği (KÜRDSİAD) isimlerinde Kürdistan kelimesi olduğu için dernekler müdürlüğü tarafından Anayasa ve yasalara aykırı bulunarak, tüzüklerinin düzeltilmesi istenmişti.
 

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