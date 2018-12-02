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Spor

Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu

02 Aralık 2018 17:02

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Turu\'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.
Buna göre kupada 4 Aralık Salı günü oynanacak maçlar ve hakemler şöyle:
13:00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor: Serkan Çınar
14:45 Nazilli Belediyespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen
14:45 Gençlerbirliği - Hatayspor: Onur Özütoprak
16:45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
18:30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç
20:30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek

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