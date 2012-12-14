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Spor

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi...

14 Aralık 2012 16:20

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları kurası çekildi. A Grubu'nda Fenerbahçe, Bursaspor,1461 Trabzon, Sivasspor; B Grubu'nda Trabzonspor, Eskişehirspor, Medical Park Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları kurası, TFF yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla saat 14.00'te Olimpiyatevi'nde çekildi.

Kuraya, 5. Tur'dan gelen; Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı takımlar olarak, 1461 Trabzon, Sivasspor, Medical Park Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu ise seri başı olmayan takımlar olarak katıldı.

Gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fenerbahçe, Bursaspor,1461 Trabzon, Sivasspor
B Grubu: Trabzonspor, Eskişehirspor, MP Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu

Gruplarda 1. maçlar 18-19-20 Aralık; 2. maçlar 12-13-14 Ocak 2013; 3. maçlar 15-16-17 Ocak; 4. maçlar 22-23-24 Ocak; 5. maçlar 29-30-31 Ocak ve son maçlar 26-27-28 Şubat tarihleri arasından belirlenecek günlerde yapılacak. Grup müsabakaları sonucu gruplarında ilk iki sırayı alacak toplam 4 takım, Yarı Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final karşılaşmalarının tarihleri daha sonra açıklanacak

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