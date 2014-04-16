Bursaspor 2 - Galatasaray 5

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı İlker Meral yönetyor.Maçın ilk iki golü Bursaspor’dan geldi. 28. Ve 33. Dakikalarda Fernando Galatasaray ağlarını havalandırdı. Galatasaray’ın golü ise, 45. Dakikada Wesley Sneijder’den geldi.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. İkinci yarıya Galatasatay, iki gol ile hızlı başladı. Selçuk İnan’ın 50. Dakikada peanltı golü ve Burak Yılmaz’ın 53. Dakikadaki golü ile Galatasaray Öne geçti. Galatasaray'ın gol fırtınası, 68. dakikada Burak Yılmaz ve 71. dakikada Felipe Melo’nun golleri ile devam etti.

İlk maçta TT Arena'da 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-2 berabere tamamlayan sarı kırmızılarda tek hedef galibiyet.

İşte 11'ler

BURSASPOR: Frey, Şener, Serdar, İbrahim, Basser, Volkan, Bekir, Belluschi, Ferhat, Sestak, Fernandao

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan Balta, Telles, Veysel, Melo, Yekta, Selçuk, Sneijder, Burak

Maçın canlı anlatımı

Dk. 88: Sneijder'in güzel vuruşunda Frey'de aynı güzellikte cevap veriyor. Korner...

Dk. 84: Burak Yılmaz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kalıyor.

Dk. 77: Oğuzhan uzaktan sert vuruyor topu Muslera çıkarttı. İki güzel hareket izledik...

Dk. 75: Yekta'nın ceza sahası içinde topu geriye pas attı, Sabri'nin vuruşu top direkten döndü.

GOL Dk. 70: İbrahim'in kayarken topa elle dokundu ve Galatasaray penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Melo topu ağlara yolladı.

GOL Dk. 68: Sabri'nin soldan pasında topla buluşan Burak topu ağlarla buluşturdu.

Dk. 67: Bursaspor gol attı fakat ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Dk. 61: Hakem İlker Meral, Melo'ya kendisine çarptığı gerekçesiyle sarı kart gösteriyor.

Dk. 58: Sabri'nin uzaktan vuruşunda top üst direğin üstünden auta gitti.

GOL Dk. 53: Veysel'in uzaktan vuruşunda kaleci Frey'den dönen topa Burak vuruyor ve takımını öne geçiriyor.

GOL Dk. 50: Selçuk'un penaltı kullanışında top ağlarla buluştu ve skora denge geldi.

Dk. 49: Sneijder'in ortasında İbrahim'in elle oynadığı gerekçesiyle hakem İlker Meral penaltı noktasını gösterdi.

GOL Dk. 45+1: Altı pas üstünde topla buluşan Sneijder düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı sonuna 2 dakika ekleniyor...

GOL Dk. 33: Sağdan yapılan ortada topla buluşan Fernandao yan volesiyle golünü atıyor.

GOL Dk. 28: Serbest vuruştan yapılan ortaya kafayı vuran Fernandao skoru değiştiriyor.

Dk. 25: Etkili gelen Bursaspor'da, Şener'in sağdan ortasında Fernandao topa yetişemedi.

Dk. 16: Burak ve Volkan Şen arasında tartışma çıkıyor ve maç duraklıyor. İlker Meral iki oyuncuya da sarı kart gösteriyor.

Dk. 15: Kontradan gelen Bursaspor, Fernandao'yla gole çok yaklaştı.

Dk. 14: Karşılıklı ataklar bu dakikaya kadar tehlikeli olurken iki takım da topu ağlarla buluşturamadı.

Dk. 2: Selçuk'un korner kullanışında Melo vurdu ve top çizgiden kurtarıldı.

Ve maça Bursaspor başlıyor...

800 TL'lik tribün boş kaldı

Maç öncesi bilet fiyatlarını açıklayan Bursaspor herkesi şoke etti. Misafir taraftarlar için ayrılan yerler 800 TL bilet fiyatı bedeli belirleyen yeşil beyazlılar büyük şaşkınlık yaratmıştı. 800 TL'lik biletlerin satışa çıkarıldığı tribünün boş olması gözlerden kaçmadı.