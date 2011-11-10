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Spor

Türkiye Kupası Statüsü değişti İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2011 23:06

-Türkiye Kupası Statüsü değişti İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası Statüsü'nü değiştirerek, bu sezon çeyrek ve yarı final karşılaşmaları ile final karşılaşmasının tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanmasını kararlaştırdı. Federasyon internet sitesinden yayımlanan statüye göre, grup etabının kaldırıldığı Türkiye Kupası, bu sezon eleme usulüne göre, gerçekleştirilecek. 57 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası, 4 turdan oluşan eleme ve final olarak iki aşamada yapılacak. İlk 4 turun ardından final aşamasına geçilecek kupada, çeyrek final müsabakaları, dördüncü eleme turunda tur atlayan sekiz takım arasında TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. Eşleşmeler TFF tarafından düzenlenecek kura çekimi sonucunda belirlenecek. Kupada yarı final müsabakaları ise çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp arasında TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmeler, çeyrek final müsabakaları kura çekimi sırasında belirlenecek. Türkiye Kupası final müsabakası da, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak.

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