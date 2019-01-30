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Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuralar çekildi

Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi

30 Ocak 2019 17:10

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı.

Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi.

Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

İşte eşleşmeler

Çeyrek final:

  • Trabzonspor-Ümraniyespor
  • Akhisarspor-Kasımpaşa
  • Galatasaray-Hatayspor
  • Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

Yarı final:

  • Trabzonspor-Ümraniyespor / Akhisarspor-Kasımpaşa
  • Galatasaray-Hatayspor / Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe 

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