Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz; Esenler Erokspor tur atladı

3. Lig'de mücadele eden Esenler Erokspor, Balıkesirspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada penaltılarla mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.



Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaştı. Balıkesirspor’un 2-0 öne geçtiği maçta Esenler Erokspor, uzatma dakikalarında attığı golle beraberliği yakalamayı başardı. 90 dakikası ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürel Uzuner, Kadir Kantekin, Mikail Can

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Adam Cedric Kore dk. 101), Serdar Gücü, Celal Emir Dede (İsmail Yüksek dk. 61), Anıl Taşdemir (Antonio Mrsic dk. 83), Oğuz Han, Batuhan İşçiler (Abraham Nwankwo dk. 61), Birol Parlak, Dersim Şahan (Oltion Bilalli dk. 83), Doğa İşeri (Kağan Kayalı dk. 70)

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Abdurrahman Kuyucu (Muammer Öner dk. 103), Mert Somay, Enes Soy (Onur Alkan dk. 78), Emre Turan (Muharrem Sarıkaya dk. 78), Berk Taşkın, Hüseyin Afkan, Hakkı Türker, Aziz Aksoy, Korhan Güler (İdris Furat dk. 71), Recep Kalkan (Abdullah Sezgin dk. 68)

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Oğuz Han Aynaoğlu (dk. 7), Anıl Taşdemir (dk. 51 pen.) (Balıkesirspor), Enes Soy (dk. 60), Abraham Nwakwo (dk. 90+2 k.k.) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Emre Turan, Hakkı Türker, Yaren İzzet, Muharrem Öner (Esenler Erokspor), Abdülkadir Kayalı, Birol Parlak (Balıkesirspor).