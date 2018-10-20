Türkiye Kupası Finalleri'nde ilk gün tamamlandı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayseri\'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Okçuluk Federasyonu 2018 Türkiye Kupası Finalleri klasik yay kategorisi müsabakaları yapıldı.

Okçuluk sporunda Türkiye sıralamasında kategorilerinde bu yıl ilk 8\'de bulunan sporcuların katıldığı müsabakaların ilk gününde klasik yay kategorisi müsabakaları düzenlendi.

Türkiye Kupası finallerinin ilk gününde öğleden önce gerçekleştirilen kadınlar müsabakaları sonucunda; Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü’nden Sevcan Derin altın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yasemin Ecem Anagöz gümüş ve Aybüke Aktuna da bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mete Gazoz altın madalya, Samsun Okçuluk Gençlikspor sporcusu Fatih Bozlar gümüş madalya, İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü sporcusu Efe Gürkan Maraş bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon yarın makaralı yay kategorisi müsabakaları ile devam edecek.

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