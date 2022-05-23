Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek

Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek.

TFF tarafından yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak final karşılaşmasını Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi.

Türkiye Kupası finali 26 Mayıs Perşembe günü, saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmaya Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.