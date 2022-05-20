Türkiye Kupası finalinde Sivasspor-Kayserispor maçının bilet fiyatları belli oldu

Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu.

26 Mayıs 2022 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın biletleri 50 TL ve 100 TL'den satılmasına karar verildi.

İHA'nın aktardığına göre; batı tribününde bulunacak Sivasspor taraftarı ile Doğu tribününde bulunacak Kayserispor taraftarı, biletleri 100 TL'den alacak. Güney tribününde bulunacak Sivasspor taraftarı ile Kuzey tribününde bulunacak Kayserispor taraftarı ise biletleri 50 TL'den alabilecek.

Türkiye Kupası Final maçı biletleri, bugün saat 15.00'te satışa çıkacak.