Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu 2'nci maçlarının programı açıklandı

İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu rövanş maçlarının programı belli oldu. İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan maçların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:

18 ARALIK SALI

13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Bld. Bodrumspor

15.00 Balıkesirspor baltok - Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)

17.00 Göztepe A.Ş. - Nazilli Belediyespor (Bornova Stadı)

19.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

20.30 Galatasaray - Keçiörengücü (Türk Telekom Stadyumu)

19 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Van B.Ş. Belediyespor - Boluspor (Van Atatürk)

13.45 Etimesgut Belediyespor - Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat Stadı)

17.00 Kasımpaşa - Menemen Belediye Spor (Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Kayserispor - Altay (Kadir Has Stadyumu)

20.30 Trabzonspor - Sivas Belediye Spor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20 ARALIK 2018 PERŞEMBE

13.00 Hatayspor - Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.45 Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor (Darıca İlçe Stadyumu)

18.00 Akhisarspor - Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

20.30 Giresunspor - Fenerbahçe (Giresun Atatürk)