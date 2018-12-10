T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu 2'nci maçlarının programı açıklandı

İSTANBUL, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş maçlarının programı belli oldu

10 Aralık 2018 20:49

İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu rövanş maçlarının programı belli oldu. İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan maçların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:

18 ARALIK SALI
13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Bld. Bodrumspor 
15.00 Balıkesirspor baltok - Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)
17.00 Göztepe A.Ş. - Nazilli Belediyespor (Bornova Stadı)
19.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
20.30 Galatasaray - Keçiörengücü (Türk Telekom Stadyumu)

19 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Van B.Ş. Belediyespor - Boluspor (Van Atatürk)
13.45 Etimesgut Belediyespor - Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Kahramanmaraşspor  - Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat Stadı)
17.00 Kasımpaşa - Menemen Belediye Spor (Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Kayserispor - Altay (Kadir Has Stadyumu)
20.30 Trabzonspor - Sivas Belediye Spor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20 ARALIK 2018 PERŞEMBE
13.00 Hatayspor - Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
13.45 Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor (Darıca İlçe Stadyumu)
18.00 Akhisarspor - Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
20.30 Giresunspor - Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Ziraat Türkiye KupasıEleme TuruAralıkMüsabakaARALIK SALI 13TrabzonAhmet SuatMKE AnkaragücüBodrum Bld Bodrumspor  15BalıkesirsporRizespor Balıkesir Atatürk 17GöztepeNazilli Belediyespor Bornova Stadı 19Medipol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24