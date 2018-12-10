Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu 2'nci maçlarının programı açıklandı

İSTANBUL, (DHA)
Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu rövanş maçlarının programı belli oldu. İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan maçların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:
18 ARALIK SALI
13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Bld. Bodrumspor
15.00 Balıkesirspor baltok - Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)
17.00 Göztepe A.Ş. - Nazilli Belediyespor (Bornova Stadı)
19.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
20.30 Galatasaray - Keçiörengücü (Türk Telekom Stadyumu)
19 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Van B.Ş. Belediyespor - Boluspor (Van Atatürk)
13.45 Etimesgut Belediyespor - Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat Stadı)
17.00 Kasımpaşa - Menemen Belediye Spor (Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Kayserispor - Altay (Kadir Has Stadyumu)
20.30 Trabzonspor - Sivas Belediye Spor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20 ARALIK 2018 PERŞEMBE
13.00 Hatayspor - Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
13.45 Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor (Darıca İlçe Stadyumu)
18.00 Akhisarspor - Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
20.30 Giresunspor - Fenerbahçe (Giresun Atatürk)