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Spor

Türkiye Kupası 4.'üncü Tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmaları, bugün oynanan maçların ardından tamamlandı

27 Ekim 2017 01:50

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur karşılaşmaları, bugün oynanan maçların ardından tamamlandı. Alınan sonuçlar ve 5\'inci tura yükselen takımlar şöyle;
*Bugün oynanan maçlar;
Yeni Altındağ Belediyespor - Bursaspor: 0 - 0 (Penaltılarda 4-2 kazanan Bursaspor tur atladı)
Yeşil Bursa - Kayserispor: 1 - 2 (Kayserispor tur atladı)
Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor: 0 - 1 (Boluspor tur atladı)
Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor: 2 - 1 (Akın Çorap Giresunspor tur atladı)
Grandmedical Manisaspor - Hatayspor: 1 - 0 (Grandmedical Manisaspor tur atladı)
Kardemir Karabükspor - Keçiörengücü: 3 - 1 (Kardemir Karabükspor tur atladı)
*Salı ve çarşamba günü oynanan maçlar;
Sarıyer - Adana Demirspor: 2-2 (Penaltılarda 5-3 kazanan Adana Demirspor tur atladı)
Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor: 0 - 1 (Antalyaspor tur atladı)
Altınordu - Kars 36 Spor: 0 - 1 (Kars 36 Spor tur atladı)
Kasımpaşa - Niğde Belediyespor: 5 - 1 (Kasımpaşa tur atladı)
Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor: 2 - 0 (Aytemiz Alanyaspor tur atladı)
Fethiyespor - Adanaspor: 1 - 2 (Adanaspor tur atladı)
Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor: 1 - 0 (Kahramanmaraşspor tur atladı)
Teleset Mobilya Akhisarspor - Anagold 24 Erzincanspor: 6 - 0 (Teleset Mobilya Akhisarspor tur atladı)
Ofspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - 3 (Evkur Yeni Malatyaspor tur atladı)
Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor: 0-0 (Penaltılarda 3-0 Orhangazi Belediyespor tur atladı)
Eyüpspor - Gümüşhanespor: 4 - 2 (Eyüpspor tur atladı)
İstanbulspor - Afjet Afyonspor: 4 - 3 (İstanbulspor tur atladı)
Batman Petrolspor - Denizlispor: 2 - 1 (Batman Petrolspor tur atladı)
Çorum Belediyespor - Trabzonspor: 0 - 6 (Trabzonspor tur atladı)
Elazığspor - Sivas Belediyespor: 0 - 1 (Sivas Belediyespor tur atladı)
Gençlerbirliği - Tuzlaspor: 3 - 0 (Gençlerbirliği tur atladı)
Demir Grup Sivasspor - Kızılcabölükspor: 3 - 1 (Demir Grup Sivasspor tur atladı)
Bucaspor - Amed Sportif: 2 - 1 (Bucaspor tur atladı)
Gazişehir Gaziantep FK - Ankara Demirspor: 1 - 2 (Ankara Demirspor tur atladı)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922: 2 - 0 (B.B. Erzurumspor tur atladı)
Osmanlıspor - Ottocool Karagümrük: 5 - 0 (Osmanlıspor tur atladı)

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