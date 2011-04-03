-TÜRKİYE ''KÜLTÜR VE TURİZMDE'' YÜKSELİŞTE ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayınlanan ''Türkiye'de Kültür ve Turizm Verileri 2002-2010 Kitapçığı'', ülkede bu alanda yaşanan gelişmeleri gözler önüne seriyor. Kitapçıkta yer alan bilgilere göre, Türkiye 2002 yılında turist sayısı bakımından dünyada 17. sırada yer alırken, 2009 yılında 7. sıraya yükseldi. 2002'de turizm geliri bakımından dünyada 12. sırada yer alan Türkiye, 2009 yılında 9. sıraya yerleşti. Dünya Turizm Örgütü, 2010 yılı sıralamasını ise Haziran 2011'de açıklayacak. Türkiye'nin 2002 yılında 13.2 milyon olan yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 116.7 artarak 2010 yılında 28.6 milyona çıktı. 11.9 milyar dolarlık turizm geliri ise yüzde 76.5 yükselip, geçen yıl 20.8 milyar dolar oldu. 2002'de yaklaşık 44 milyon lira olan yurt dışı tanıtım bütçesi, 3.5 kat artarak geçen yıl 153 milyon liraya ulaştı. Türkiye 127 Mavi Bayrak ödüllü plaja sahipken, geçen yıl 314 Mavi Bayraklı plajla dünya dördüncüsü oldu. Turist rehberi sayısı 7 bin 685'ten 12 bin 517'ye, belgeli seyahat acentası sayısı 4 bin 344'ten 6 bin 45'e yükseldi. Türkiye 396 bin 148 işletme belgeli yatak kapasitesine sahipken, yüzde 62.9 artışla geçen yıl 645 bin 267 yatak kapasitesine ulaştı. Yatırım belgeli konaklama tesisleriyle birlikte toplam yatak kapasitesi 893 bin 326'ya yükseldi. İşletme belgeli 419 adet dört ve beş yıldızlı otel bulunurken, bu rakam da yüzde 106.4 artarak geçen yıl 865 oldu. İşletme belgeli dört ve beş yıldızlı otellerde 167 bin 633 olan yatak kapasitesi de yüzde 138.5'lik artışla 399 bin 788'e çıktı. Turizm altyapısını desteklemek amacıyla yerel yönetimlere aktarılan ödenek 24.5 milyon lirayken, bu rakam 8 kattan fazla artarak 203.7 milyon lira oldu. -KÜLTÜR ALANLARINDA GELİŞMELER- Türkiye'de 2002'de Bakanlık eliyle yapılmış kültür merkezi sayısı 42 idi. 2003'ten bu yana hizmete açılan 36 yeni kultür merkeziyle, sayı geçen yıl 78 oldu. Bu yılın sonuna kadar ise 20 yeni kültür merkezi daha açılacak. Arkeolojik kazı ve araştırmalara aktarılan 1.9 milyon lira ödenek ise 16 kattan fazla artarak, yaklaşık 30.5 milyon liraya yükseldi. Yerli arkeolojik kazı sayısı ise 57 iken, ikiye katlanarak 111'e çıktı. Müze ve örenyerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2002 yılında 7 milyon 422 bin 208 kişiydi. Geçen yıl sayı 3.5 kat artıp 25 milyon 854 bin 341'e ulaştı. Müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir de 26 milyon liradan 171 milyon liraya yükseldi. Özel müze sayısı da 93'den 141'e ulaştı. -TİYATRO-OPERA-BALE- Türkiye'ye 2003 yılından bugüne kadar kazandırılan 35 yeni Devlet Tiyatrosu sahnesiyle, 2010 yılında sayı 58'e ulaştı. Devlet Tiyatrolarının toplam koltuk sayısı da 8 bin 294 iken 2010-2011 sezonu itibariyle 20 bin 808 oldu. 2001-2002 sezonunda 4 bin 63 olan Devlet tiyatroları temsil sayısı, yeni oyunlarla 2009-2010 sezonunda 5 bin 624 olarak gerçekleşti. Seyirci sayısı da 1 milyon 14 bin 57'den, yüzde 61.8 artışla 1 milyon 641 bin 139 kişiye ulaştı. Özel tiyatrolara verilen destek 2002'de 850 bin lirayken, geçen yıl 4 katına çıkarak 3.5 milyon liraya yükseldi. Desteklenen özel tiyatro sayısı 59'dan 138'e çıktı. 2002 yılında Ankara ve İstanbul dışında 13 özel tiyatro topluluğu desteklenirken, geçen yıl sayı 52'ye çıkarılarak sanatı Anadolu'ya yaymak için somut adımlar atıldı. Opera ve bale temsil sayısı 584'ten 752'ye, yerli eser temsil sayısı ise 169'dan 568'e yükseldi. Opera ve bale seyirci sayısı da 232 bin 760'tan 304 bin 705'e çıktı. Yurtiçi turne sayısı 98'den 380'e, yurt dışı turne sayısı ise 11'den 31'e yükseldi. Bakanlık tarafından düzenlenen konser, resital ve diğer müzik etkinliklerinin sayısı da 1398 iken geçen yıl 1950 olarak gerçekleşti. -SİNEMA- Sinema sektörüne verilen destek 1990-2004 yılları arasında toplam 5 milyon 756 bin 109 dolarken, 2004 yılında çıkarılan 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sinema sektörüne önemli devlet desteği sağlandı. 2005-2010 arasındaki 6 yıllık dönemde, sektöre toplam 89 milyon 654 bin 182 dolar destek verildi. Türkiye'de 2002 yılında yalnızca 9 yerli film vizyona girdi. Geçen yıl ise 7 katın üzerindeki artışla bu sayı 65'e ulaştı. Sinema seyirci sayısı 23.5 milyondan yüzde 75.3 artışla 41.2 milyona çıktı. 2 milyon olan yerli film izleyici sayısı da 11 kat artışla 22 milyon olarak gerçekleşti. Yerli filmlerin elde ettiği hasılat 2005 yılında yaklaşık 70 milyon lirayken, geçen yıl yüzde 167.9 artışla 187 milyon liraya yükseldi. Sinema filmlerinin toplam hasılatı da 178 milyon liradan, yüzde 114'lük artışla 380 milyon liraya ulaştı. -KİTAP VE DERGİ- Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilen yeni kitap sayısı 2002'de 16 bin 426 iken, geçen yıl sayı yüzde 117.8 artışla 35 bin 775 olarak gerçekleşti. Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) verilen yayın sayısı da 634'ten 690'a yükseldi. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 12 milyon 433 bin 310 iken, 2009 yılında 14 milyon 93 bin 896'ya çıktı. Milli Kütüphane koleksiyonundaki eser sayısı 1 milyon 890 bin 443 iken, geçen yıl yüzde 54.4 artışla 2 milyon 919 bin 275'e ulaştı. Milli Kütüphane kullanıcı sayısı ise 297 bin 349'dan, yüzde 159.4 artışla 771 bin 331 kişiye yükseldi.