Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin 2023 yılına kadar kendi uçağını yapacağını açıkladı. Türkiye'nin kendi uçağını üretmesi için sürecin başlatıldığını hatırlatan Yıldırım, "Türkiye küçük ve bölgesel uçaklar üretecek" dedi.

'Kimseyle rekabet edecek değiliz'

Yıldırım, "Biz küçük ve bölgesel uçaklar için çalışmalar yürütüyoruz. Boeing ve Airbus özelliklerinde uçaklar üretecek değiliz. Zaten bu alanlar dolu bu alanlara neden girelim? Bu nedenle de kimseyle rekabet edecek değiliz. Rekabet etmeyeceğimiz için de kimsenin engellemesiyle karşılaşacağımızı sanmıyorum" diye konuştu.

'Hedef 2023'

Akşam gazetesine konuşan Bakan Yıldırım, "Süreç başlatıldı. Teknoloji gerekiyor, kaynak gerekiyor. Ama bunların hepsini çözeceğiz. Hedef 2023. Bu tarihe kadar kendi uçağımızı üreteceğiz" ifadelerini kullandı.