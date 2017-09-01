T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye kritik Ukrayna deplasmanına konuk oluyor

İSTANBUL,(DHA) A Milli Erkek Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7'nci maçında Metalist Stadyumu'nda yarın saat 21

01 Eylül 2017 14:33

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Erkek Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7\'nci maçında Metalist Stadyumu\'nda yarın saat 21.45\'te Ukrayna\'nın konuğu olacak.
I Grubunda 13 puana sahip olan Hırvatistan ve İzlanda\'nın 2 puan gerisinde 11 puanla 3\'üncü sırada yer alan Türkiye, aynı puana sahip olan ve averajla 4\'üncü sırada yer alan Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak. 
LUCESCU\'NUN İLK MAÇI
Fatih Terim\'in görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mircea Lucescu, A Milli Futbol takımının başında ilk maçına çıkacak. Kritik dönemde milli takımın başına geçen Rumen Hoca, deplasmandan puan veya puanlarla dönerek Milli takım kariyerine iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
ARDA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ
Makedonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından Milli takımın bindiği uçakta yaşanan olayların ardından milli takımı bırakma kararı alan Arda Turan, Fatih Terim\'in yerine Mircea Lucescu\'nun getirilmesiyle birlikte milli takıma geri döndü. Rumen Hocanın İspanya\'da kendisiyle görüşmesinin ardından açıklama yapan Turan, Milli formayı tekrardan giyeceğini açıklamıştı.
MUHTEMEL 11
Kritik Ukrayna maçı öncesi her türlü detayı gözden geçiren Lucescu, ligin ilk 3 haftasında neredeyse bütün maçları izledi. Futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcının maça şu 11 ile başlaması bekleniyor.
TÜRKİYE: Volkan Babacan, - Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Ömer Toprak, Caner Erkin, - Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, - Cenk Tosun
MAÇIN HAKEMİ İSPANYA FEDERASYONU\'NDAN
Metalist Stadı\'nda saat 21.45\'te başlayacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu\'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek. Borbalan\'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli Erkek Futbol TakımıDünya Kupası Avrupa ElemeleriGrubuMetalist StadyumuUkraynaGrubundaHırvatistanTürkiyeMAÇI Fatih TerimMircea LucescuMilli FutbolKritikRumen HocaMilliARDA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ MakedonyaArda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24