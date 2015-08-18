Türkiye, kredi kartı sayısıyla Avrupa'da 2'nci

Türkiye kredi kartı sayısıyla Avrupa 2.’si oldu. 2007'de 800 bin olan kredi kartı sayısı 75 kat artarak 2015’te 57 milyon 800 bin adet seviyesine ulaştı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, 25. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, "420 kat büyüyen işlem sayısı, 250 kat büyüyen işlem hacimlerine ulaştık" dedi. Canko, Türkiye'nin kredi kartı sayısını 2007'den bu yana 75 kat artırarak Avrupa 2.’si olduğu bilgisini verdi.

‘Ödeme sistemleri çok önemli’

BKM Genel Müdürü Canko, Türkiye’nin de bu sürede hızlı değişim geçirdiğini ifade ederken, "Türkiye’de bir tane alışveriş merkezi varken, şimdi 300’e yakın alışveriş merkezimiz var. Market sayısı 3 iken bugün 140’ı aşkın market zincirimiz oluştu. Böylesine derin bir ekonomik alt yapısı olan bir ülkeye gelirken, ödeme sistemleri çok önemli rol oynuyor. Ödeme sistemleri ne kadar gelişmiş olursa, o ülkenin ekonomisi, ticareti, can damarları da o kadar gelişmiş oluyor. Dolayısıyla biz de 25 senede bu can damarlarının gelişimine çok önemli katkılar yapmış olduk. Bu da bizim için ayrı bir keyif" şeklinde konuştu.

Kart kullanımında Türkiye’nin önde gelen güvenli ülkelerden birisi olduğunu da kaydeden Canko, "Sektörde 2007’de başlattığımız ‘chip and pin’ uygulaması bugün Amerika’da başlamamış durumda. Biz Avrupa’da 3. ülke olarak başlamıştık. Birçok ülkeye örnek gösterildik. Ama yaptığımız geliştirmeler bununla sınırlı kalmadı. Sonrasında temassız kart kullanımı, dijital cüzdan uygulamaları ile aslında tüm dünyaya ödeme sistemlerinde örnek olmayı sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Kart kullanımının tarihçesi

Türkiye'de kart kullanımının mazisi 1963 yılına dayanıyor. Turistlere daha iyi hizmet vermek için kart kabulünün başlamasının ardından Türk bankaları da kart çıkarmaya başladı. Bu arada ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek amacıyla 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla BKM kuruldu.

1998’de senet ve veresiye yerini taksitli kredi kartı işlemlerine bıraktı. İşyerleri karşılıksız çek ve ödenemeyen senet riskini bankalara bıraktı. 2004’te ilk temassız işlem ve 2007’de Chip&PIN gibi, özelliklerin hayata geçirilmesiyle beraber 800 bin civarında olan kredi kartı sayısı 75 kat artarak 2015’te 57 milyon 800 bin adet seviyesine ulaştı ve Türkiye, Avrupa 2.’si oldu.

BKM verilerine göre; 1990’da 6 milyon seviyesinde olan banka kartlarının sayısı bugün 20 kat artarak 110 milyona ulaştı. Bu süre zarfında kartlı işlem adedi 420 kat, işlem tutarı 250 kat artış gösterdi. Bugün her 100 TL’lik alışverişin 40 TL’lik tutarı banka ya da kredi kartlarıyla yapılıyor. Her 3 yetişkinden 2'si kart kullanıyor. Artık dijital ödemeler, alışveriş kültürümüzdeki yerini almaya ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı.