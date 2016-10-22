Türkiye-Kosova maçının bilet fiyatları açıklandı

Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin fiyatları açıklandı.



Satışı TFF'nin resmi bilet satış sitesi ‘bilet.tff.org' üzerinden devam eden biletlere taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.



Üç kategori halinde satışa çıkartılan bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori: 50 TL

2. Kategori: 30 TL

3. Kategori: 15 TL.



Müsabakaya 1 kişinin en fazla 4 adet bilet satın alabileceği, ayrıca bilet.tff.org üzerinden alınan biletlerin, taraftarlara TFF tarafından ücretsiz kargo ile ulaştırıldığı kaydedildi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye-Kosova maçının biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü üyelerine öncelikli olarak satışa çıktığı, Milli Takım Taraftar Kulübü'ne ‘taraftarkulubu.tff.org' üzerinden üye olanların öncelikli bilet satışının dışında Milli Takım ürünlerini indirimli olarak satın alma vb. haklara da sahip olduğu ifade edildi.