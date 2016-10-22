T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye-Kosova maçının bilet fiyatları açıklandı

Karşılaşma için 1 kişinin en fazla 4 adet bilet satın alabileceği belirtildi

22 Ekim 2016 16:10

Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin fiyatları açıklandı.


Satışı TFF'nin resmi bilet satış sitesi ‘bilet.tff.org' üzerinden devam eden biletlere taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Üç kategori halinde satışa çıkartılan bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 50 TL
2. Kategori: 30 TL
3. Kategori: 15 TL.

Müsabakaya 1 kişinin en fazla 4 adet bilet satın alabileceği, ayrıca bilet.tff.org üzerinden alınan biletlerin, taraftarlara TFF tarafından ücretsiz kargo ile ulaştırıldığı kaydedildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye-Kosova maçının biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü üyelerine öncelikli olarak satışa çıktığı, Milli Takım Taraftar Kulübü'ne ‘taraftarkulubu.tff.org' üzerinden üye olanların öncelikli bilet satışının dışında Milli Takım ürünlerini indirimli olarak satın alma vb. haklara da sahip olduğu ifade edildi.

ETİKETLER

Milli TakımKosovabiletTFF

İlgili Haberler

Kosova ve Finlandiya maçlarının saati değişti

Türkiye'nin iç sahada Kosova ve Finlandiya ile yapacağı maçların saati 20.00'e alındı

Türkiye-Kosova maçının biletleri satışta

Türkiye-Kosova maçı biletlerinin genel satışı ise yarın saat 10.00'da başlayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24