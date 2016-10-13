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Spor

Kosova ve Finlandiya maçlarının saati değişti

Türkiye'nin iç sahada Kosova ve Finlandiya ile yapacağı maçların saati 20.00'e alındı

13 Ekim 2016 15:52

Türkiye’nin kış saati uygulamasının bu seneden itibaren yürürlükten kaldırılacak olması üzerine, UEFA tarafından A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Kosova ve Finlandiya ile oynayacağı iç saha maçlarının başlama saatleri değiştirildi.

UEFA’nın aldığı karara göre; A Milli Takım’ın 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu’nda Kosova ile oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak.

A Milli Takım’ın 24 Mart 2016 Cuma günü Finlandiya ile kendi sahasında oynayacağı müsabaka da TSİ 20.00’de başlayacak.

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