Faroe Adaları Milli Takım'ı solladı!

Rusya’nın en sahipliğinde 2018’de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi grup eleme maçlarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Gruplara, 3. hafta sonunda 4. torbadan gelen takımların topladığı puanlar ise dikkat çekerken, Milli Takımımız son sıraya demir attı...

Fatih Terim-Arda Turan polemiğiyle son haftalarda gündem olan ay yıldızlılar kendisini gibi eleme gruplarına 4. torbadan gelen takımların da altında kaldı.

4. torbadan gelen takımların performansları

4. torbadaki takımlar arasında Karadağ, 3 haftalık performans ve sergilediği futbol ile göz kamaştırıyor. Karadağ, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla E grubunda lider durumda.

Bulgaristan; 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle A Grubu’nda 3 puanla 4. sırada

Faroe Adaları; 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle B Grubu’nda 4 puanla 4.

Norveç; 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle 3 puan alıp, C Grubu’nda 4. sıraya yerleşti.

İrlanda Cumhuriyeti; 1 beraberlik, 2 galibiyetle D Grubu’nda 7 puanla 2.

Slovakya 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle 3 puanla F Grubu 5.si.

İsrail 1 mağlubiyet, 2 galibiyetle G Grubu’nda 6 puanla 4. sırada.

Estonya 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle H Grubu’nda 3 puan 4.

Ve Türkiye... 1 mağlubiyet, 2 beraberlikle I Grubu’nda 2 puanla 4. ve kendi torbasından elemele katılan takımlar arasında 3 haftalık sonuçların ardından 2 puanla son sırada.