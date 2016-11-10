Türkiye, Kosova maçına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla devam etti. Maç sırasında, Terim'in futbolcuları sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu görüldü. Çift kale maç öncesinde Fatih Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Ayak bileğinde ağrısı bulunan Oğuzhan Özyakup'un belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde otelde çalıştığı bildirildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

A Milli Futbol Takımı, bugün yapacağı idmanla Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.