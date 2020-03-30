Türkiye Koronavirüs vaka sayısı açısından dünyada 13. sıraya çıktı

Johns Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezi’nin son verilerine göre 177 ülke ve bölge salgınla baş etmeye çalışıyor. Türkiye Koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkeler arasında 9 bin 217 vaka ile 29 Mart itibari ile 13. sıraya yükseldi.

Listeye göre 143 bin 55 vaka ile ABD birinci sırada. 97 bin 689 vaka ile İtalya ikinci sırada, üçüncü 82 bin 156 ile Çin, 80 bin 110 ile İspanya dördüncü sırada.

Sırasıyla vaka sayısının fazla görüldüğü diğer ülkeler Almanya, Fransa, İran, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Güney Kore izliyor. Türkiye, Güney Kore'den sonra geliyor

Rakamlar tabii ki ülkelerin vaka tespitleri ve nüfuslarıyla ilgili. Koronavirüs tanı testi yaygın ve yeterli olmayan ülkelerde vaka sayısının daha düşük.

Diğer yandan salgın seyri açısından Türkiye'nin benzetildiği İtalya'da vaka sayısının 9 bin 172'ye yükseldiği gün ülke genelinde karantina ilan edilmişti. İtalya'da 9 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor.