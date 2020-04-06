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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs'te tanı ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?

06 Nisan 2020 22:14

Sağlık Bakanlığı'nın bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi) açıkladığı son veriler, diğer ülkelerdeki verilerle karşılaştırıldığında, Türkiye Koronavirüs salgınındaki dünya sıralamasında toplam tanı sayısında 9;  can kayıplarında da 12. sırada yer aldı. 

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan itibarıyla Türkiye'deki Koronavirüs tanı sayısının 30 bin 217'ye; ölüm sayısının da 649'a yükseldiğini duyurdu.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Türkiye'nin 30 bin 217 vaka sayısı ile dünya genelinde 9. sırada yer aldığı listenin ilk 10 sıralaması şöyle: 

  1. ABD
  2. İspanya
  3. İtalya
  4. Almanya
  5. Fransa
  6. Çin
  7. İran
  8. Birleşik Krallık
  9. Türkiye
  10. İsviçre

Türkiye'nin 649 can kaybı ile 12. sırada yer aldığı sıralama ise şöyle: 

  1. İtalya
  2. İspanya
  3. ABD
  4. Fransa
  5. Birleşik Krallık
  6. İran
  7. Çin
  8. Hollanda
  9. Almanya
  10. Belçika
  11. İsviçre
  12. Türkiye

Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya geneli için hazırladığı Koronavirüs verilerinin tamamı için tıklayın.

*Bu veriler, vaka ve ölüm sayılarında mutlak rakamları içermektedir. Nüfusa oranlandığında Türkiye vaka ve ölüm sayılarında daha alt sıralarda yer almaktadır.

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