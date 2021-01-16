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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

16 Ocak 2021 21:58

T24 Haber Merkezi

Türkiye, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 58., can kaybı sayısında 75. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 7'nci, can kaybında ise 18'inci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'u; Belçika, Slovenya, İtalya, Bosna Hersek, Çekya, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Bulgaristan izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 2 milyon 380 bin 665 vaka ile dünyada 58.,  23 bin 832 ölüm ile 75. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 7'nci, ölüm sayısında da 18'inci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Hindistan
  3. Brezilya
  4. Rusya
  5. Birleşik Krallık
  6. Fransa
  7. Türkiye
  8. İtalya
  9. İspanya
  10. Almanya
  11. Kolombiya
  12. Arjantin
  13. Meksika
  14. Polonya
  15. İran

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. Meksika
  5. Birleşik Krallık
  6. İtalya
  7. Fransa
  8. Rusya
  9. İran
  10. İspanya
  11. Kolombiya
  12. Almanya
  13. Arjantin
  14. Peru
  15. Güney Afrika
 

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